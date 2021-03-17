Aykut Kocaman'dan Beşiktaş maçı yorumu: Antrenörlük kariyerimdeki...

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman yayıncı kuruluşa şu açıklamaları yaptı: "Bu maç mutlaka farklı olacaktı bunu tahmin etmek kehanet değildi. İlk maçtaki hataları düzeltme şansımız vardı bu maçta. O yüzden farklı olacağını söyledim. Kısmetsizlik midir nedir anladım. Fenerbahçe'deki son dönemime benziyor. Kaleye gelen her top gol oluyor. Esas güzel ve iyi olan taraf; takım her adım adım ikinci yarıda istediğini yaptı. İkinci yarı aynı oyuna devam ettik. Önce 2-1, 2-2 ve 3-2 yapabilirdik. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum finalist oldular. Antrenörlük kariyerimdeki kuvvetli maçlarımdan biriydi. Uzun zaman sonra çok üst seviyede oynadığımız ilk maç. Bunu taçlandırmak gerekiyor. Bizim bir tane maça ihtiyacımız var. Gücümüzü tekrar pekiştirdiğimiz bir maç. İnşallah bunu devam ettiririz. Umarım o maç Denizlispor maçı olur ve başlarız..."

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman basın toplantısında ise “4 gün içinde 2 kez karşılaştık Beşiktaş’la. Takım bu sezon Beşiktaş’a 3 maçta 3-2 yenildi, bu da tarihe not düşülecek bir durum. Farklı oyunların oynanıp aynı skorların alındığı bir maç serisi oldu. Ligdeki maçtan sonra bu kadar tutucu bir oyun beklemediğimi söylemiştim. Oyundan sonra o maçtaki hatalarımıza odaklandık. Bu maçın puan maçı olmaması, bize hatalarımızı düzeltme şansı verecek bir noktadaydı. Ancak başladığım günden beri, meslek hayatımdaki en talihsiz dönemlerden birisi bu. Bir şekilde bitmesini temenni ediyorum. Son derece iyi başladık maça. Oyunu kendi istediğimiz tarafa götürebilmek iradesiyle başladık. Fakat ilk faulden gelen top gol oldu. Ofsayt olması değil önemli olan. Hemen ikinci topta Aboubakar skoru değiştirdi. Ardından bütün takım savunması yerindeyken iğne deliğinden geçen top gol oldu. Kaleye gelen 5 toptan biri sayılmayan 4 topun gol olması tam bir talihsizlik. Ama oyun olarak son dönemdeki en kuvvetli oyundu. Takım kırılmadı. Ligin en formda takımına karşı 2-0 geriye düşmesine karşın oyundan kopmadık. İkinci yarıda aynı oyunu bıraktığımız yerden ritmi artırarak oyunun kontrolünü ele aldık. Beraberliği yakaladık ve arkasından uzatmalara gidene kadar süreçte skoru lehimize çevirmek için her türlü çabayı gösterdik. Uzatmalarda yediğimiz gol için söylenecek tek şey, en hafif tabiriyle amatörlük. Gol için gittiğimiz anda gelen karşı atakla golü yedik. 3 defa rakip oyunculara küçücük bir temas her şeyi bitirecekti. Rakibimizin iyi anlamda cüretkar bir oyunu var. Rakibin bağlantılarında sürekli taktik fauller yapılıyor. Ama bunu söylerken biraz utanarak söylüyorum ama ufak bir temasla Beşiktaş’ın bu atağını kesmemiz gerekiyordu, bu da önemli bir hataydı. Beşiktaş’ı turu geçtikleri için tebrik ediyorum. Bu kadar şiddetli oyunda oyun disiplinini bozmadılar. Bu da kendilerini tebrik etmek için başka bir konu” ifadelerini kullandı.

“Başakşehir maçlarının büyük bölümünü daha fazla üçüncü bölgede oynayan bir takım” diyen Kocaman, “Ancak henüz ritim bulduğumuz söylenemez. Ritim bulmaya başladığımız söylenebilir. Şu anda bulunduğumuz yer maalesef oyun ve oyunun çehrelerinden ziyade, daha çok skor arayan taraf. Kamuoyunun büyük çoğunluğunun hemfikir olduğu gibi, Başakşehir’in kadrosunda önemli bir cevher var. Ancak yıprandığı da bir gerçek. Bir an evvel ligde birkaç maçta konforlu bir alana çıkıp, bu oyunun üzerine inşa etmek en büyük amacımız” açıklamasında bulundu.