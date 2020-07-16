Aykut Kocaman Süper Lig'e geri mi dönüyor?

Göztepe’de kötü gidişin faturası teknik direktör İlhan Palut’a kesilmişti. 43 yaşındaki hocayla yollarını ayırmaya hazırlanan Göztepe’nin gündeminde Aykut Kocaman var.

Başkan Mehmet Sepil yeni stadın açılmasıyla birlikte gelecek sezon hem üst sıralara oynayan hem de altyapısıyla da ayağa kalkan bir Göztepe oluşturmak istiyor.

İzmit ekibi bu projeyi hayata geçirmek için ise kulübü sportif anlamda organizasyonu kurabilecek bir çalıştırıcıya emanet etmek istiyor.

Yönetimin bu doğrultuda düşündüğü tek isim Kocaman. Son olarak Konyaspor’u çalıştıran başarılı hoca ile sezon biter bitmez görüşme yapılacak.