  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Aykut Kocaman Süper Lig'e geri mi dönüyor?

İlhan Palut'la yol ayrılığına gelen, sezon biter bitmez sözleşmesini feshedecek olan Göztepe, gelecek yıl için takımın başına Aykut Kocaman’ı getirmeyi düşünüyor. Peki Aykut Kocaman Süper Lig'e geri mi dönüyor? Aykut Kocaman Göztepe ile mi anlaştı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-16 09:58:00 -
Aykut Kocaman Süper Lig'e geri mi dönüyor?

Göztepe’de kötü gidişin faturası teknik direktör İlhan Palut’a kesilmişti. 43 yaşındaki hocayla yollarını ayırmaya hazırlanan Göztepe’nin gündeminde Aykut Kocaman var.

Başkan Mehmet Sepil yeni stadın açılmasıyla birlikte gelecek sezon hem üst sıralara oynayan hem de altyapısıyla da ayağa kalkan bir Göztepe oluşturmak istiyor.

İzmit ekibi bu projeyi hayata geçirmek için ise kulübü sportif anlamda organizasyonu kurabilecek bir çalıştırıcıya emanet etmek istiyor.

Yönetimin bu doğrultuda düşündüğü tek isim Kocaman. Son olarak Konyaspor’u çalıştıran başarılı hoca ile sezon biter bitmez görüşme yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı