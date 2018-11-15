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'Aykut Kocaman ile görüşmelere başlayacağız'

Konyaspor İkinci Başkanı Aksoy, Aykut Kocaman ile önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacaklarını duyurdu.

15 Kasım 2018 Perşembe 09:43
'Aykut Kocaman ile görüşmelere başlayacağız'

Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Selçuk Aksoy, canlı yayında teknik direktör Aykut Kocaman ile ilgili açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Aksoy, "Henüz bir görüşme olmadı ancak yarından sonra görüşmeler başlayacak." dedi.

Selçuk Aksoy'un açıklamaları şöyle:

"KOCAMAN İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

"Şehrin dinamikleri, Aykut Kocaman'ın Konyaspor'da geçirmiş olduğu iyi dönem, bizi Aykut Kocaman ismine götürüyor. Henüz bir görüşme olmadı ancak yarından sonra görüşmeler başlayacak. Yöneticiler olarak Aykut Kocaman gerçeğini göz ardı edemeyiz. Tabi daha olay çok taze. Bu işler alternatifli olarak devam ediyor. Bugüne kadar bir görüşme olmadı. İnşallah en yakın zamanda bir görüşme yapmayı ümit ediyoruz."

 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 09:43
  1. Aykut Kocaman
  2. Atiker Konyaspor

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