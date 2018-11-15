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Aykut Kocaman dönüyor!

Konyaspor Asbaşkanı Selçuk Aksoy, bugün tecrübeli çalıştırıcı Aykut Kocaman'la görüşeceklerini açıkladı. Bir süredir boşta olan teknik adamın, eski kulübünün teklifini kabul etmesi bekleniyor.

15 Kasım 2018 Perşembe 12:03
Aykut Kocaman dönüyor!

Konyaspor Kulübü, teknik direktör arayışları hakkında A Spor'a açıklamalarda bulndu. Rıza Çalımbay ile ileriye dönük planlarının uyuşmadığını vurgulayan Aksoy, Türkiye Kupası'ndan elendikleri Kahramanmaraşspor maçı sonrasında bu fikirden emin olduklarını söyledi.

İşte Selçuk Aksoy'un açıklamaları;

"Zaten etik olmazdı"

"Rıza Çalımbay gitmeden önce hiçbir hocayla görüşmemiz olmadı. Zaten etik olmazdı. Bazı hocalarla görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak. Hedeflediğimiz şeylere ulaştırabilecek isimlerle görüşeceğiz."

Kocaman ile görüşme

"Şehrin dinamitleri, Aykut Kocaman'ın Konyaspor'da geçirmiş olduğu iyi dönem, bizi Aykut Kocaman ismine götürüyor. Henüz bir görüşme olmadı. Yarından sonra (bugün) görüşmeler başlayacak. Yöneticiler olarak Aykut Kocaman gerçeğini göz ardı edemeyiz. Tabi daha olay çok taze. Bu işler alternatifli olarak devam ediyor. Bugüne kadar bir görüşme olmadı. İnşallah en yakın zamanda bir görüşme yapmayı ümit ediyoruz."

Kocaman sıcak bakıyor

Konyaspor'a Türkiye Kupası'nı kazandırarak taraftarın gönlünde taht kuran Aykut Kocaman, yeniden yeşil-beyazlı kulübe geri dönmeye sıcak bakıyor.

Tecrübeli teknik adam, yapılacak görüşmenin ardından kararını yönetime bildirecek.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 12:03
  1. Kahramanmaraş
  2. Aykut Kocaman
  3. Konyaspor
  4. Konyaspor Asbaşkanı Selçuk Aksoy

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