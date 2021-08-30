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Spor Aykut Kocaman, Çaiçara'yı çıldırttı! Yaptığı paylaşım sonu oldu
Spor

Aykut Kocaman, Çaiçara'yı çıldırttı! Yaptığı paylaşım sonu oldu

Süper Lig'de 3'te 0 yapan Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın uyguladığı sisteme tepki gösteren Junior Çaiçara kadro dışı bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 17:25:00 -
Aykut Kocaman, Çaiçara'yı çıldırttı! Yaptığı paylaşım sonu oldu

Lige kabus gibi bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, ilk 3 haftada hiç puan toplayamadı. Bu durumdan sorumlu olarak teknik direktör Aykut Kocaman'ı gösteren Junior Çaiçara, kadro dışı bırakıldı.

"Tüm sistemi değiştirmenin anlamı yok"

Brezilyalı futbolcu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Savunmayı düşünerek oynadığımızı herkes biliyor fakat biz geçmişte böyle oynamıyor, her rakibi eşit görüp saldırıyorduk. Ve bu bize şampiyonluğu getirmişti. Şu anda tüm sistemi değiştirmenin anlamı yok. Bu benim fikrim. Mesajımdan rahatsız olanlardan özür dilerim ama hislerim böyle" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalarının hemen ardından Çaiçara, turuncu-lacivertli kulüp tarafından kadro dışı bırakıldı.

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