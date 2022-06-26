Aykut Erdoğdu'nun rezilliğine Kemal Sunal'lı gönderme! 'Bu devletler baya geniş olup..'

Yeniakit.com.tr

Özge Erdoğdu, eski eşi Aykut Erdoğdu ile Tuba Torun'u konuşurken yaptığı telefon görüşmesini ifşa etti.

Geçtiğimiz günlerde lüks bir nikah töreni ile evlendiği Tuba Torun’a metresi iken CHP Parti Meclisi Üyesi olması amacıyla torpil yapması, evli olduğu halde metres ilişkisi yaşarken eşini aldatmadığına inandırmak için ’50 adamla yattı’, ‘Ben ona babalık yaptım’ diyerek eşini kandırmaya çalışması ile birbirinden rezil işlere imza atan Erdoğdu, "50 adamla yattı" deyip karısına karşı aşağıladığı kadınla evlenerek de rezilliğin üzerine tüy dikti.

Taciz ve tecavüz skandalları kabarık olan CHP’de patlak veren son Erdoğdu skandalı, CHP’nin zina ve fuhuş arşivindeki yerini aldı.

Aykut Erdoğdu nezdindeki CHP'nin rezilliği sosyal medyada mizah malzemesi oldu.

Twitter kullanıcıları, Erdoğdu'ya, Kemal Sunal'ın Hababam Sınıfı'nda Balkan devletlerini anlattığı sahne ile göndermede bulundu.

Öte yandan bir sosyal medya kullanıcısı da rezil Yeşilçam filmi üzerinden, Aykut Erdoğdu'nun, Tuba Torun için, "Ben ona babalık yaptım." demesini eleştirdi.