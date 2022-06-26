Aykut Erdoğdu’nun itirafı CHP siyasetinin özeti! Kılıçdaroğlu’na ‘Alo’ diyen işini hallettiriyor

Açlık ve israf edebiyatı yaparken Boğaz'daki bir yalıda, 35 yaşındaki CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun ile lüks bir nikah töreninde dünya evine giren CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Aykut Erdoğdu'nun eski eşinin yayınladığı ses kaydı gündeme bomba gibi düştü.

Eski eşi, Aykut Erdoğdu'nun, kendisini aldattıktan hemen sonra aralarında geçen diyaloga ait ses kaydını, “Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu’nun Tuba Torun la ilişkisini öğrendikten hemen sonra… Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, ‘50 kişi ile yatmış’ dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi!” sözleriyle Twitter hesabından paylaştı.

Aykut Erdoğdu'dan torpil itirafı

Millete ahlak dersi verirken, evli olduğu halde metres hayatı yaşayan ve yeni eşi için '50 kişi ile yattı' ifadelerini kullanan Erdoğdu, söz konusu ses kaydında Tuba Torun'a, vekil olmasının yolunu açan meclis üyeliği için torpil yaptığını itiraf etti.

Kılıçdaroğlu'nu defalarca aramış!

Tuba Torun’u ‘metres’ kontenjanından partiye sokmaya çalışan Erdoğdu, söz konusu videoda, Kılıçdaroğlu ve Oğuz Kaan Salıcı'yı defalarca aradığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Ben niye parti meclisine giremedim biliyor musun? Kemal Beyi beş kere aradım, 'bunu listeye al' diye. Oğuz'u beş kere aradım 'Beni çıkarın bunu alın' diye. O insanlar, adam çıkmış, sevgilisi için bunu yapıyor. Bütün kurultayda buna oy topladım, kim yapar bunu be! Bu toplumda bir tane namuslu adam bunu yapar. Bu girsin lan dedim. Bir şekilde hallederiz. Yaptığı iş mi yani.

O dönem metresi olan Torun’u, bir telefonla listeye aldırmak isteyen Erdoğdu’nun açıklamaları, CHP’de siyasetin nasıl yapıldığını gösterirken, sayılamayacak kadar taciz ve tecavüz olaylarının yaşandığı partide, böyle bir rezilliğe ilişkin nasıl bir açıklama yapılacağı ise merak konusu oldu.

Torpili yumuşatma çabası

Öte yandan gündeme bomba gibi düşen ses kaydına ilişkin İsmail Saymaz’a açıklamalarda bulunan Erdoğdu şu ifadeleri kullandı:

En çok yüklendikleri yer, sanki Tuba’ya torpil yapılmış. Tuba listelerde yoktu. Tek tek oy topladı. Ben de oy topladım. Ve ben, onun için dedim ki ‘Beni listeden çıkarın.’ Genel Başkanı onun için aradım. Ben giremedim mesela ama Tuba listeleri delerek girdi. CHP’yi bunun üzerinden yıpratmaları çok anlamsız, çok kötü…

Torpil olsa listeye girer. Disiplin Kurulu’nda olmasına rağmen listeye yazılmadı. Ben de üzüldüm yani, listeye yazılmamasına. O zaman ekiptik, beraber çalışıyorduk. Aradım Genel Başkanı ‘Efendim ben de çıkayım listeden’ diye. Genel Başkanı önce de aramıştım girmeyeyim diye. Sonuçta ben listede olmama rağmen giremedim. Tuba listede olmamasına rağmen delerek girdi. Birincisi, bu çok büyük bir haksızlık.