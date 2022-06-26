Aykut Erdoğdu'nun eski eşi ses kaydını yayınlayıp bombayı patlattı! Evliyken Tuba Torun'u metres gibi kullanmış!

Sobalı evde yaşadığını söylerken CHP’ye katılmasıyla servet sahibi olan CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Aykut Erdoğdu, 35 yaşındaki CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun ile geçtiğimiz günlerde Boğaz'daki bir yalıda evlendi.

Halkın yanında olduğunu iddia ederek açlık ve israf edebiyatı yapan Erdoğdu’nun çok konuşulan lüks nikah törenine sosyal medyada tepki yağdı. Aykut Erdoğdu bu kez gündeme bomba gibi düşen bir skandalla adını duyurdu.

Ses kaydını yayınladı

Erdoğdu’nun yaklaşık üç ay önce ayrıldığı eski eşi, Twitter’da kendi adını taşıyan 'Özge' ismiyle açtığı hesaptan, Erdoğdu'nun kendisini aldattıktan hemen sonra kayda aldığı aralarında geçen diyalogu paylaştı.

"50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi"

Özge Erdoğdu, gece yarısı yayınladığı videoya, “Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu’nun Tuba Torun la ilişkisini öğrendikten hemen sonra… Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, ‘50 kişi ile yatmış’ dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi!” notunu düştü.

Hastaneye kaldırıldı

Evli olduğu sırada Tuba Torun ile metres hayatı yaşayan Aykut Erdoğdu, bu paylaşımdan kısa süre sonra sabah 03.23’te Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Tuba Torun'un hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Aykut Erdoğdu özür diledi

Milletin gözünün içine baka baka ahlak dersi verirken evli olduğu halde metres hayatı yaşayan ve evlendiği eşi için "50 kişi ile yattı" ifadelerini kullanan Erdoğdu, yaşattıkları için özür diledi.

Erdoğdu Twitter’daki hesabından şu açıklamayı yaptı:

1- Bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü… Bu konuşma görüntülü olarak kaydedilmiş… Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü birşey söyleyemem…

2- Eşim Tuba şu an hastaneye kaldırıldı… Ben yanında olabilmek için Ankara’dan yola çıktım… Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum…

3- Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba’yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek…

Kadın dernekleri ve Aylin Nazlıaka ne diyecek?

Erkek düşmanlığında birleşen ve kadını 'koruma' adı altında aileden uzaklaştırarak her fırsatta kafayı çıkaran kadın derneklerinin, eşini aldatan CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında ne söyleyeceği ve 'kadın hakları' savunuculuğuna soyunarak ortalıkta gezinen CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın partisindeki bu rezalete hangi cümlelerle sahip çıkacağı ise merak konusu oldu.