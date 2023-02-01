Aykut Erdoğdu yeniden CHP'ye döndü! Gayr-i meşru ilişki skandalı patlak vermişti

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İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, 7 ay sonra yeniden CHP üyesi oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Erdoğdu'nun üyelik talebini kabul etti.

Rezalet karşısında ağızlar açık kalmıştı!

CHP'li Aykut Erdoğdu’nun eski eşi Özge Erdoğdu ile yaptığı telefon görüşmesinin kaydı ifşa olmuştu.. Erdoğdu konuşmasında, evliyken gayr-i meşru ilişki yaşadığı Tuba Torun ile ilişkisinden şüphelenen karısına ilişkilerinin olmadığı yalanını söyleyerek, "Tuba 50 tane adamla birlikte olmuş birisi." diye şu anki eşini ahlaksızlıkla suçlamıştı.

Eski eşi Özge Erdoğdu’nun bu ses kaydını 3,5 ay önce aldığını ifade eden Aykut Erdoğdu ve Torun partilerinden istifa etmişti. Bu dönem CHP'li Aykut Erdoğdu ile ilgili Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan açıklama gelmiş, "Kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz” demişti.