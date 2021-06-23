Aykut Erdoğdu itirafı unuttu, şova başladı!

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'ya Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP toz kondurmuyor.

Kahraman Mehmetçik'in Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine karşı başlatttığı opersyonları "Kürtlere karşı savaş" şeklinde skandal ifadelerle tanımlayan ve teröristlerin cenazelerine giden sözde vekilleri bünyesinde barındıran CHP'den gelen son itiraf kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, eli kanlı terör örgütü PKK'ya destek bildirisi yayınlayan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen akademisyenlerin Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP'li belediyelerde kayıt dışı olarak işe alındığını ve kayıt dışı maaş ödendiğini itiraf etmişti.

Şova başladı!

İtirafları unutan Aykut Erdoğdu sosyal medyadan şova başladı.

Terör destekçisi oldukları gerekçesiyle meslekten atılan imzacı akademisyenlerin CHP’li belediyelerden illegal şekilde temin edilen paralarla sübvanse edildiğini itiraf eden Erdoğdu, "İstanbul halkının yanında olduk, olmaya devam edeceğiz" masalını anlattı.

İşte Aykut Erdoğdu'nun o buram buram şov kokan paylaşımı:

“Her Şey Çok Güzel Olacak” diyerek yola çıktığımız 23 Haziran 2019’dan bu güne örgütümüzle İstanbul halkının yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. CHP İstanbul İl Başkanlığı koordinasyonunda tüm vekillerimiz ve yöneticilerimizle ilçelerde halkımız ile görüşüyoruz."