Aykut Erdoğdu CHP’den istifa etti mi?

Eski eşinin yayınladığı videoyla gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu partisinden istifa etti. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, yaklaşık üç ay önce boşandığı eski eşi Özge Erdoğdu ve yeni eşi olan CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun arasında bir ses kaydının ortaya çıkması sonrası yaşananlar gündem olmuştu.

Tuba Torun, yaşananlardan sonra hastaneye kaldırılmıştı. Erdoğdu, Tuba Torun’dan özür dileyen bir paylaşımda bulunarak, “Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum…Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba'yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek…” ifadelerine yer vermişti.

Aykut Erdoğdu’nun istifası sonrası CHP’nin milletvekili sayısı 134’e düşerken, bağımsızların sayısı 7 oldu.