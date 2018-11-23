Ayıplı malı iade edip paranızı alın



Alışveriş yapmak kimilerine göre zevklidir. Bazılarımız içinse kabus. Özellikle de beyler için durum genellikle böyle. Bu abartılı kabus benzetmesinin gerçek olmaması için işte sizlere bazı yararlı bilgiler. Alışveriş yaparken dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var.

Haklarınız; Satın aldığınız mallardan belirli standartları bekleme hakkına sahipsiniz. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre malların taşıması gereken özellikler şunlar.

Tatmin edici kalitede olmalıdır: Satın aldığınız malın varsa standardına uygun olarak piyasaya sunulması zorunludur. Eğer herhangi bir standart yoksa o malın tatmin edici kalitede satılması zorunludur. Mallar küçük ayıpları dahi taşımamalıdır.

Kullanım amacına uygun olmalıdır: Satıcı kullanım amacınızı dikkate almalı ve bu amaca uygun olan malı satmalıdır.

Tanımlandığı biçimde üretilmiş olmalıdır: Satın aldığınız mal ambalajının üzerinde, tanıtım işaretinde veya kullanma kılavuzunda belirtilen ya da satıcı tarafından vaat edilen özellikleri taşımalıdır.

Bu haklar indirimli satışlar içinde geçerlidir.

Satın aldığınız malın ayıplı olduğunu anlamanız halinde ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 15 gün içinde satıcıdan;

-Ayıplı malın değiştirilmesini,

-Ödediğiniz bedelin iadesini,

-Ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirilmesini,

-Ücretsiz olarak tamirini talep edebilirsiniz.

Bunlar sizin yasal seçimlik haklarınızdır.

Eğer ayıp gizli nitelikte ise veya ayıp hile ile gizlenmişse, satıcı 15 gün içerisinde kendisine başvurulmadığını ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz.

Satıcı daha uzun bir süre garanti vermemiş ise, gizli ayıbı olan mala karşı hakkınızı aramak için kanuni süreniz iki yıldır. Verilen malın ayıbı hile ile gizlenmişse, satıcı 2 yıllık zaman aşımı süresinden yararlanamaz.

Bir malı satın aldığınızda bu sadece konuşma biçiminde olsa bile siz ve satıcı bir sözleşme yapmışsınız demektir. Satın aldığınız mal ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunu, satıcı ya da imalatçı veya ithalatçı çözmek zorundadır.

Size hediye olarak verilen bir malın hatalı olduğu ortaya çıkarsa, bu malı satıcıya geri götürmek satın alan kişiye düşer. Ancak, bazı mağazalar hediye malın kendi mağazalarından satın alındığına dair kanıtlarınız olması şartıyla şikayetinize çözüm getirmeye çalışacaktır.