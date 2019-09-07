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Ayının açtığı tahmin edilen mezara fotokapan yerleştirildi

Bartın'ın Ulus ilçesinde, ayının açtığı tahmin edilen mezara fotokapan kuruldu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:08
Ayının açtığı tahmin edilen mezara fotokapan yerleştirildi

Alınan bilgiye göre, Saz Mahallesi'nde 40 gün önce yaşamını yitiren bir kişi, Sümenler Mezarlığı'na defnedildi.

Yaklaşık 3 hafta önce mezarın kazıldığını gören vatandaşlar, bunun üzerine mezarı tekrar kapattı.

Mezarın 4 gün önce yeniden açıldığını gören vatandaşlar, durumu Saz Mahallesi Muhtarı Alaattin Sümen'le paylaştı.

Haber verilmesi üzerine mezarlığa gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı.

Mezarın ayı tarafından açılmış olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, mezara fotokapan kurdu.

Mahalle Muhtarı Alaattin Sümen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 40 gün önce ölen bir mahalle sakininin defin işleminden yaklaşık 20 gün sonra mezarının kazıldığı bilgisini aldıklarını söyledi.

Sümen, "Sonrasında 4 gün önce mezarın yeniden kazıldığını gördük ve durumu Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdik. Ekipler mezarın ayı tarafından kazılabileceğini söyledi. Durumu anlamak için mezarın karşısına fotokapan kuruldu. Hepimiz tedirgin olduk. İlk kez mahallemizde böyle bir şeyle karşılaştık" dedi.

 

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 15:08
  1. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü
  2. Mezarlik
  3. Bartın

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