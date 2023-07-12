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Teknoloji Ay’ın karanlık yüzü aydınlatılacak
Teknoloji

Ay’ın karanlık yüzü aydınlatılacak

Yeniakit Publisher
2023-07-12 04:12:00 -
Ay’ın karanlık yüzü aydınlatılacak

NASA, Ay'ın Dünya üzerinden görüntülenemeyen bölgesini keşfetmek için çalışmaları başlattı.

Ay, kendi ekseni etrafındaki dönüşünü Dünya ile eşit bir periyotta gerçekleştirdiği için şu ana dek yalnızca, ayın belirli bir bölgesi gözlemlenebilmekte idi. Ancak NASA tarafında gelişen yeniliklerle birlikte artık ayın görünmeyen kısmı, insanlığın keşfine açık hâle gelecek işte detaylar

NASA, Ay’ın karanlık yüzüne gitmeye hazırlanıyor!

NASA’nın VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) projesi dahilinde geliştirilen uzay aracı, ayın görünmeyen yüzünün keşfi için insanlığa umut aşılıyor. Ay yüzeyine “çift rampa” modeliyle iniş sağlayacak aracın, önceki denemelerde başarılı sonuç alınamamış bu zorlu görevde etkin bir rol alacağı düşünülüyor. VIPER’in henüz optimizasyon aşamasında olan sürümünün ise test sonuçlarında bu kanıyı destekleyecek şekilde hareket ettiği gözlemleniyor.

Ayın henüz keşfedilmemiş olan kısmı, bilim dünyasının geleceği için oldukça önemli bir nitelik taşıyor. Bu kısımda yüzey suyunun da bulunduğunu aktaran bilim insanları, keşfin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi şansını heyecanla karşılıyorlar. Araçta kullanılan iniş modeliyle birlikte yüzeyin elverişsiz koşullarında dahi verim alınabilmesini amaçlayan NASA, bu modelini en kötü senaryoyu dahi düşünerek çeşitli testlere tâbi tutuyor.

Ortalama bir golf arabası ile benzer boyutlara sahip olacağı bilinen VIPER’in bu tarihi görevde nasıl bir performans sergileyeceği, herkesçe merak edilen önemli detaylar arasında. Konuyla ilgili gelişmeler, zaman geçtikçe detaylandırılarak görevin kapsamının netleşmesi sağlanıyor. Peki, sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce, bu VIPER bu görevde kendisinden beklenilen performansı sergileyebilecek mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.
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