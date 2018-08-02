THY - İstanbul
0553 313 94 23

Ayıların saldırısından elindeki nacak sayesinde kurtuldu!

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ayıların saldırısına uğrayan 63 yaşındaki Ahmet Temel, yaralandı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 13:42
Ayıların saldırısından elindeki nacak sayesinde kurtuldu!

İstanbul'da yaşayan ve tatilini geçirmek için Koyulhisar ilçesine bağlı Sugözü köyüne gelen evli 2 çocuk babası emekli Ahmet Temel, iki gün önce köyün tepesinde bulunan Türk bayrağını büyüğüyle değiştirmek üzere evden çıktı.

Bayrağı değiştirdikten sonra evine dönen Temel'e, mezarlık mevkisinde ayılar saldırdı.

Kendisine saldıran ilk ayıyı elindeki nacakla yaralayan Temel, arkasından gelen ayıyı fark etmedi. Dakikalarca boğuştuğu ve sağ kolunu yaraladığı ayıdan da nacakla kurtulan Temel, güçlükle de olsa evine dönmeyi başardı.

Yakınları tarafından önce Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırılan Temel, burada yapılan müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Burada ameliyat edilen Temel'in sağ kolu alçıya alındı.

Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Uzman Doktor Özhan Pazarcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın çok şanslı olduğunu, ayının ısırdığı bölgedeki önemli damar ve sinirlerin zarar görmediğini belirtti.

Hastanın ön kol kemiğinde parçalı kırık ve yumuşak dokusunda parçalanmalar olduğunu dile getiren Pazarcı, "Yara bakımını yaptıktan sonra önümüzdeki günlerde hastamızı tekrar ameliyata alacağız. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Kolunu kurtardık. Hastamızın sağlık durumu gayet iyi." dedi.

Temel ise aynı yoldan bir yıldır gelip gittiğini ancak bugüne kadar hiç ayı görmediğini söyledi.

Tepedeki Türk bayrağını değişip köye dönerken bir bağırtı duyduğunu anlatan Temel, şöyle konuştu:

"Önce alarm sandım ama sonra ayı olduğunu fark ettim. Ayılardan biri önce önüme çıkarak üstüme zıpladı. Onunla boğuştuk, ben elimdeki nacağı vurmaya çalıştıkça o kaçtı. Sonra nacağı kafasının üstüne vurunca kulağı kesildi ve ayı kaçtı. İki taneymiş onu göremedim, o gelince koluma saldırdı. Ona da vurmaya çalıştım ama yaralayamadım. Sonra o da kaçtı. Koluma baktım ki kolumdan kan akıyor, o vaziyette eve geldim. Elimdeki nacakla kurtardım kendimi." 

Temel'in eşi Esma Temel ise eşinin elindeki nacak sayesinde kurtulduğunu belirterek, "Tepedeki bayrak küçük diye İstanbul'dan büyük bayrak getirmiştik. Asıp dönerken köy yolunda ayı üstüne atlamış." dedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 13:42
  1. İstanbul
  2. Ayı
  3. Ayı saldırısı
  4. yaralanma
  5. nacak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi taban puanları 2018 | Yüzüncü YılÜniversitesi 2 yıllık taban puanları 2018
    1. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi taban..
    2. Risk çok yüksek! Türkiye her an..
    3. Diyarbakır Dicle Üniversitesi taban..
    4. Mahir Ünal'dan ABD'nin skandal..
    5. Bahçeli'den ABD'ye sert tepki!
    6. 2018-2019 eğitim öğretim yılında..
    7. İstanbul üniversiteleri taban puanları..
    8. Ankara'dan ABD açıklaması!
    9. Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 kişi..
    10. 2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH..
    11. Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı! Grev..
    12. Tuna Bekleviç ABD’nin yaptırım kararı..
    13. FETÖ’cü Eren Erdem’in skandal sözleri..
    14. Bursa Uludağ Üniversitesi taban..
    15. Erdoğan'dan YAŞ öncesi terör vurgusu
    16. Beşiktaş B36 Torshavn maçı saat kaçta..
    17. Soros'çu Tuna Bekleviç'ten ABD'ye..
    18. Uykuda konuşmanın nedenleri nelerdir?
    19. İran'dan Amerika'nın Türkiye'ye..
    20. Gümrük kapısında korkunç patlama!
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    İşte ABD'nin Soylu'ya yaptırım kararının asıl nedeni!
    İşte ABD'nin Soylu'ya yaptırım kararının asıl nedeni!
    Soner Yalçın da umudunu kesti: Kazanması imkansız
    Soner Yalçın da umudunu kesti: Kazanması imkansız

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk askerinin çekilmesi için...
    Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk askerinin çekilmesi için...
    Hastane önünde yürekleri dağlayan görüntü! 'Bir saat ninni söyledi, zor ikna ettik'
    Hastane önünde yürekleri dağlayan görüntü! 'Bir saat ninni söyledi, zor ikna ettik'