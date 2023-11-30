Ayı ile şaka olur mu? Sabretti, sabretti saldırdı!
Uludağ'a giderken yolda bir ayı ailesi gören vatandaşlar, aracı durdurarak cep telefonuyla çekim yaptı. Bir süre ayılara laf atan vatandaşlar içlerinden bir ayının saldırmasıyla korku dolu anlar yaşadı.
Bursa’da Uludağ’a çıkan vatandaşlar gördükleri ayı ailesini izlemek için araçlarıyla durdu.
Ayılara bir süre seslenen şahıslar, ayı ailesiyle şakalaşırken ayılardan birisini kızdırdı.
Bir süre kendilerine laf atan şahısları izleyen ayı bir anda arabaya yönelerek saldırıya geçti.
Şahıslar korkuyla aracın camlarını kapatarak kaçtı.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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