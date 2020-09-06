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Spor Ayhancan Güven, Porsche Super Kupa'da sezonu 3. sırada tamamladı
Spor

Ayhancan Güven, Porsche Super Kupa'da sezonu 3. sırada tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 16:29:27 -
Ayhancan Güven, Porsche Super Kupa'da sezonu 3. sırada tamamladı

İSTANBUL (AA) - Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Super Kupa'da sezonu 3. sırada bitirdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto desteğinde mücadele eden milli sporcu Ayhancan Güven, Porsche Super Kupası'nın sekizinci ve son yarışı olan İtalya GP’si sonucunda 3. sırada podyumda yer aldı.

Sezonla ilgili değerlendirmede bulunan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, sezon sonu podyumunda yer aldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Şampiyonluk şansımızı son yarışa kadar taşımıştık. İpler tam olarak elimizde değildi. Buna karşın elimizden gelenin en iyisini yaparak sezonu 3. olarak bitirdik. Sezon boyunca her zaman benim yanımda olan, bana destek veren takımıma ve Red Bull aileme teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


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