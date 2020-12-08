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Biyografi Ayhan Sefer Üstün kimdir, nerelidir? Ayhan Sefer Üstün sağlık durumu nasıl?
Biyografi

Ayhan Sefer Üstün kimdir, nerelidir? Ayhan Sefer Üstün sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberine göre, Ayhan Sefer Üstün'ün, Sakarya'da bulunan evine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Peki Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün kimdir, nerelidir? Ayhan Sefer Üstün sağlık durumu nasıl?

Yeniakit Publisher
2020-12-08 15:28:00 - 2020-12-08 15:33:57
Ayhan Sefer Üstün kimdir, nerelidir? Ayhan Sefer Üstün sağlık durumu nasıl?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün’ün Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesinde bulunan evi bir şahıs tarafından kurşunlandı. S.A. isimli olduğu belirtilen saldırgan, olay sonrası polisler tarafından gözaltına alındı. Saldırganın çok sayıda sabıkası olduğu belirtiliyor. 

Ayhan Sefer Üstün kimdir, nerelidir? 

Ayhan Sefer Üstün, 21 Ağustos 1970'te Adapazarı'nda dünyaya geldi. Babasının adı Osman, annesinin adı Zeynep'tir. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Avukat olarak çalıştı. İlim Yayma Cemiyeti Sekreterliğini yürüttü. İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Sakarya Şubesinin Kurucu Üyeliğinde bulundu.

Adapazarı Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. 22. Dönem Sakarya Milletvekili olan Üstün, orta düzeyde Almanca bilen Üstün, evli ve 3 çocuk babasıdır.  AK PARTİ İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevi de yapan Üstün, AK Parti’den istifa edip Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi’ne katılmıştı.

 

 

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