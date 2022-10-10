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Yerel Ayhan Kahya hayatını kaybetti
Yerel

Ayhan Kahya hayatını kaybetti

‘Transformers' serisinde ‘Optimus Prime'ı ve daha birçok önemli karakteri seslendiren dublaj sanatçısı Ayhan Kahya 57 yaşında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 13:56:00 -
Ayhan Kahya hayatını kaybetti

Seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya'dan acı Haber geldi. 57 yaşındaki usta ismin vefatını Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Değerli meslektaşımız Ayhan Kahya, hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Kahya bugün ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

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