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Siyaset Ayhan Bilgen'den HDP'ye tehdit gibi açıklama! 'O notları Açıklarım!'
Siyaset

Ayhan Bilgen'den HDP'ye tehdit gibi açıklama! 'O notları Açıklarım!'

Bir dönem HDP'de siyaset yaptıktan sonra ayrılan ve parti kurma hazırlıkları yapan Ayhan Bilgen HDPlilerin kendi aleyhinde propaganda yürütmesi üzerine sert açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 18:11:00 -
Ayhan Bilgen'den HDP'ye tehdit gibi açıklama! 'O notları Açıklarım!'

Bilgen, sosyal medyada hakkında öne sürülen, “eş başkan yapılmadığı için istifa ettiği” ve “Roboski katliamı davasının AİHM’den dönmesinden sorumlu olduğu” şeklindeki paylaşımlar hakkında açıklama yaptı.

Milliyet gazetesinden Namık Durukan’a konuşan Bilgen, hakkında bir kampanya yürütüldüğünü ve öne sürerken bundan eski partisini sorumlu tuttu. Bilgen, “HDP’de çözüm süreci nedeniyle Roboski olayının üstünü örten bir eğilim geliştiğini” söyledi.

Ayhan Bilgen HDP’yi topa tuttu: Açıklarım!

HDP’ye “aleyhinde propagandaya devam edilmesi halinde önemli bilgileri açıklayabileceğini” söyleyen Bilgen, “İki kongrede de bana (eş genel başkanlık) teklif edildi. Ama sonunda başka kulisler yürüdü. Sanki ben talipmişim gibi suçlanırsam, kongre süreçlerinde olan bitenin bütün ayrıntısını açıklarım. MYK’lara gönderilen notları konuşmak zorunda mı kalayım!” dedi.

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