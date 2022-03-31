Ayhan Bilgen partisini kurdu! Logosu tartışma konusu oldu

SES Parti'nin kurucuları arasında yer alan eski HDP Milletvekili Müslüm Doğan ve beraberindekiler, sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na partinin kuruluş dilekçesini verdi.

"Hiçbir partinin devamı değiliz"

Evrakı teslim etmeden önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Doğan, "Türkiye'de hakkın, hukukun, adaletin askıya alındığı, ülkemizdeki mevcut durum gereği muhalefetin siyaset üretemediği, politikalar üretemediği bir durum yaşıyoruz. Bu da yeni bir siyaset zeminine ihtiyaç olduğunu ortaya koydu. 6 aylık bir çalışmamız sonunda Türkiye'nin Sesi Partisi'nin kurulmasına karar verdik. Ülkemizin her yerinde partide görev almak isteyen insanlar sürekli temas halinde ve ortak akılla programı oluşturduk. Kurduğumuz parti yeni bir zeminde demokrasiyi aramak, geliştirmek, halkın taleplerini karşılamakla ilgili demokratik bir partidir. Hiçbir partinin ne karşısında yer alan bir siyasi tutumu ne de devamı niteliğinde bir partidir" dedi.

DSP'nin logosuna benzetildi

Partinin kuruluşunun resmen başlatılmasının ardından yayınlanan logodaki bir detay ise dikkat çekti. SES Partisi'nin logosunun lacivert zemin üzerine beyaz bir güvercin konulduğu görüldü. Logo bu detayıyla DSP'nin logosuna benzetildi. Bilindiği üzere DSP'nin logosunda da mavi zemin üzerinde beyaz bir güvercin yer alıyordu.

İşte logolar: