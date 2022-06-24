Ayette geçtiği gibi Güneş dürülüp toplanıyor mu? Güneş'te dikkat çeken olaylar

Bilim adamları, yakın gelecekte daha fazla güneş patlaması görebileceğimizi söyledi. Eğer bu patlamalar yaşanırsa atmosferde daha fazla parlamalar göreceğiz. Kuzey ışıkları olarak bilinen bu fenomen gökyüzünde birbirinden güzel görüntülerin oluşmasını sağlıyor.

Öte yandan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) güneş patlamalarını ve diğer patlamaları izleyen Uzay Hava Tahmin Merkezi, Dünya için herhangi bir aurora uyarısı yayınlamadı.

Yapılan incelemelere göre Güneş bu baharda daha fazla aktifleşti.

Güneş'teki lekeye Risale-i Nur'da farklı izah

Güneşteki leke ile ilgili Risale-i Nur'da önemli bir izah yer alır. Bediüzzaman Said Nursi, Tekvir Sûresi'ndeki "Güneş dürülüp toplandığında” ayetini tefsir ederken "şimdilik küçük, fakat büyümeye yüz tutmuş yüzündeki iki leke"ye dikkat çeker.

İşte Risale-i Nur Külliyatı'nın Sözler eserinin Yirmi Beşinci Söz İkinci Şule'sinde yer alan ayet tefsiri:

"İşte, اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (“Güneş dürülüp toplandığında.” Tekvir Sûresi, 81:1) şu kelâm, tekvir lâfzıyla, yani “sarmak ve toplamak” mânâsıyla parlak bir temsile işaret ettiği gibi, nazirini dahi ima eder.

Birinci: Evet, Cenâb-ı Hak tarafından adem ve esir ve semâ perdelerini açıp, güneş gibi dünyayı ışıklandıran pırlanta-misal bir lâmbayı, hazine-i rahmetinden çıkarıp dünyaya gösterdi. Dünya kapandıktan sonra, o pırlantayı perdelerine sarıp kaldıracak.

İkinci: Veya, ziya metâını neşretmek ve zeminin kafasına ziyayı zulmetle münavebeten sarmakla muvazzaf bir memur olduğunu ve her akşam o memura metâını toplattırıp gizlettiği gibi, kâh olur bir bulut perdesiyle alışverişini az yapar, kâh olur ay onun yüzüne karşı perde olur, muamelesini bir derece çeker; metâını ve muamelât defterlerini topladığı gibi, elbette o memur bir vakit o memuriyetten infisal edecektir. Hattâ hiçbir sebeb-i azil bulunmazsa, şimdilik küçük, fakat büyümeye yüz tutmuş yüzündeki iki leke büyümekle, güneş, yerin başına izn-i İlâhî ile sardığı ziyayı emr-i Rabbânî ile geriye alıp, güneşin başına sarıp, “Haydi, yerde işin kalmadı,” der. “Cehenneme git, sana ibadet edip senin gibi bir memur-u musahharı sadakatsizlikle tahkir edenleri yak” der, اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ fermanını lekeli siyah yüzüyle yüzünde okur."

Kaynak: Risale Haber