“Ayem sori” demek o kadar mı zor Ekrem?

İstanbul’da yolların kardan kapandığı gece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi’yle balıkçıda çekilen fotoğrafı büyük tartışmaya sebep oldu. Mehmet Şeker, kar İstanbul’u esir almışken gerçekleştirilen söz konusu görüşmeyi eleştirerek "Görüşme kardeşim! Hiç görüşme. Kar İstanbul’u esir almışken buluşma bile. 'Ayem sori' demek o kadar mı zor?" diye sordu. İşte Şeker'in Yeni Şafak'taki o bomba yazısı:

"(...)

“Tatil bana yakışıyor…”

“Kaymak bana yakışıyor…”

“Balık bana yakışıyor…”

Yahu sana yakışmayan mı var iki gözüm?

İBBB de yakışır, CB de.

Sen şimdi elini sok cebe de bir kâğıt mendil çıkar, terini siliyor gibi yap.

Bütün seçim kampanyası boyunca yaptığın gibi.

Tutmuştu, işe yaramıştı.

Gerçi seçildikten sonra ne mendil göründü ne ter, ama mühim değil.

Bu saatten sonra peşkir de kurtarmaz.

*

“Yanımızda eşlerimiz de vardı.”

Sanki dünür buluşması.

Eşli görüşme, beşli görüşme.

Görüşme kardeşim! Hiç görüşme.

Kar İstanbul’u esir almışken buluşma bile.

“Ayem sori” demek o kadar mı zor?

“16 milyon hizmet beklerken benim AKOM’a gitmem şart” dersin.

Anlardı büyükelçi. Anlamazsa, “Şapşart” der çıkarsın.

Diyemedin. Kendi ayağına delik açtın.

Biliyoruz ki herkes AKOM diyemez. Söylemeye niyetlense bile “bakom” diyen çıkar.

Milyonlarca insanın verdiği oyla gelen başkanın öyle olmaması gerekirdi.

(...) O gece kar, yolları tıkadı ama Kemal Bey’in adaylık yolunu açtı.

Artık kimse Sayın Başkan’ın şansından bahsedemez.

Artık kimse yüzünde Rabbiyesir gördüğünü söyleyemez.

Kalmadı. Taze bitti, kuru var. (...)"