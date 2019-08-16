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Aydos Ormanı'nda boğazını kesip ateşe verdiler!

Konuşma ve işitme engelli 21 yaşındaki Abdulkadir Elgeni, geçtiğimiz cuma günü kaybolmuştu. Elgeni'nin Aydos Ormanında, önce boğazının kesildiği, ardından ateşe verildiği ortaya çıktı.

16 Ağustos 2019 Cuma 15:00
Aydos Ormanı'nda boğazını kesip ateşe verdiler!

Sultanbeyli’de geçtiğimiz cuma günü kaybolan işitme engelli Abdulkadir Elgeni’nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Gencin, zihinsel engelli biri kız iki genç tarafından boğazı kesilerek yakıldığı belirlendi.

Konuşma ve işitme engelli Elgeni (21), geçtiğimiz cuma günü kaybolmuştu. Abisiyle birlikte bir AVM’ye kıyafet almaya giden engelli genç, eve döndükten sonra tekrar AVM’ye gitmek istediğini söyleyerek evden ayrılmış ve bir daha haber alınamamıştı. Bunun üzerine aile kayıp başvurusunda bulundu.

Aydos Ormanı'ndaki ceset Elgeni’ye ait çıktı

Polis, engelli genci bulmak için çalışma başlatırken, Aydos Ormanları’nda boğazı kesilmiş ve yakılmış bir ceset bulundu. Kimliği belirlenemeyen ceset üzerinde kriminal çalışma yapıldı. DNA incelemesi sonucu cesedin Abdulkadir Elgeni’ye ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlayan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son olarak Elgeni’nin biri kız iki gençle birlikte gezdiğini belirledi. Bunun üzerine zihinsel engelli kız D.B. ve yine zihinsel engelli erkek U.K.’yi bayramın birinci günü gözaltına alındı. Cinayeti itiraf ettikleri öğrenilen gençlerin çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne gönderildikleri öğrenildi. Cinayetin arife günü işlendiği belirlendi.

Bu arada, olay yeri Pendik Jandarma sınırlarında olduğu için olayla ilgili soruşturmanın jandarma ekipleri tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

Cansız bedeni toprağa verildi

Vahşi bir cinayete kurban giden Abdulkadir Elgeni, Sultanbeyli Camisi’nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. Cenaze namazı sırasında gencin yakınları güçlükle ayakta durdu.

Geçen hafta kaybolmuştu

Engelli genç Elgeni, geçtiğimiz cuma günü abisiyle bayram alışverişine çıkmış, eve geri dönen abisinden ayrılarak gezmek istemişti. Konuşma ve işitme engelli gencin eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, genci telefonla arasa da ulaşamadı. Çocuklarından haber alamayan aile bunun üzerine polise giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu. Feci şekilde öldürülen genç güvenlik kameralarınca cinayete kurban gitmeden önce görüntülenmişti.

"Engelli raporuyla kurtulmasınlar"

Acılı baba Necmettin Elgeni, ise; "Gereken cezayı versinler, Benim oğluma nasıl işkence yaptılarsa aynısını yapsınlar .Benim çocuğum engelli. Duymuyor. Sağır, dilsiz. Kime ne zararı olabilir. İdam istiyorum. Müebbet ceza istiyorum. Adalete devlete güveniyorum. Canice öldürmüşler. Ben böyle bir şey görmedim. Allah bunların ocağını yaksın" dedi. Öte yandan çocuğun akrabası Şehabettin Çelik ise, "En büyük cezayı alsınlar. Engelli raporuyla kurtulmasınlar. Yarın öbür gün deli raporu alıp çıkacaklar. Savunmasız çocuğu öldürdüler. Götürdüler canice katlettiler" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 15:00
  1. Sultanbeyli
  2. Abdulkadir Elgeni
  3. AVM
  4. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü

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