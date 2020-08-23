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Aktüel Aydos Ormanı'na "Emniyet" kalkanı
Aktüel

Aydos Ormanı'na "Emniyet" kalkanı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Aydos Ormanı'nda son dönemde yaşanan yangınların ardından hem havadan hem de karadan denetimlerini aralıksız sürdürüyor - Sivil ve resmi polis ekipleri ormanlık alan içinde hem denetim yapıp hem de vatandaşları uyarırken, sabotaj riskine karşı drone'larla da şüpheli kişileri havadan tespit ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-23 11:02:51 -
Aydos Ormanı'na "Emniyet" kalkanı

İSTANBUL (AA) - METİN TOKGÖZ - Aydos Ormanı'nda son günlerde art arda yaşanan yangınlardan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki denetimlerini sıklaştırdı.

Kartal, Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçeleriyle çevrelenmiş Aydos Ormanı, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, Güney Ormanları'nın bugüne ulaşan parçalarından birisi. Osmanlı zamanında imparatorların av sahası olan Aydos, bugün ise İstanbul halkının şehrin stresinden kaçıp oksijen depolayabildikleri bir alan olarak öne çıkıyor.

Doğa içinde yürüyüş parkurları ve piknik alanları bulunan Aydos Ormanı, son günlerde çeşitli sebeplerle çıkan yangınlarla mücadele ediyor.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Aydos Ormanı'nda son 5 yıl içinde yıllık 2-3 yangın yaşanırken, bu yıl rakamlarda hızlı bir yükseliş gerçekleşti. Aydos Ormanı'nda sadece bu ay, 5, 9, 12, 14, 17 ve 18 Ağustos'ta yangın çıktı.

Aydos'ta 5 Ağustos'ta çıkan yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü. Bu yangınla ilgili gözaltına alınan kişi, aslında çöpleri yakmayı istediğini söyledi. Bölgede 12 Ağustos'ta 4 noktada, 14 Ağustos'ta 2 noktada birden çıkan yangınların ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

- Polis ekipleri Aydos için teyakkuzda

Piknik yapmak için bölgeye gelen vatandaşları ziyaret eden polis ekipleri, kontrolsüz şekilde yakılacak bir mangalın bölgeye vereceği zarar konusunda uyarılarda bulunuyor. Resmi ve sivil polis ekiplerinin orman içindeki denetim ve uyarı çalışmaları sürerken, drone'lar yardımıyla bölge havadan da denetleniyor.

Drone ile yapılan tespitte şüpheli görülen kişiler telsizle en yakın birime bildiriliyor ve devriye ekipleri bu kişilere kimlik sorgulaması yapıyor. Ekipler ayrıca ormanın iç kesimlerine kadar giden vatandaşları drone aracılığıyla sesli uyararak, kaybolma riskine karşı geldikleri yoldan ormanı terk etmelerini, ateş ve mangal yakmamalarını söylüyor.



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