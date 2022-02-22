Aydınlık Demokrasi Partisi kimin? ADP Genel Başkan kim?

Salih Önel, Aydınlık Demokrasi Partisi Genel Başkanlıığından istifa etti. Salih Önel, son günlerde partinin yönetim kurullarında kendisine karşı anlam veremediği bir muhalefetin ve tepkinin oluştuğunu belirtirken, Çiller’e yakınlığı ile bilinen DYP Isparta eski Milletvekili Ömer Bilgin’in teşkilatların 'kendileri ile hareket etmeleri' için çalışmalar yaptığını iddia etti.

İstifa etmeden önce Tansu Çiller'le görüştüğünü belirten Önel, yaklaşık iki ay önce Çiller’e bir ziyarette bulunduğunu açıkladı. Bu zirayette Tansu Çiller'e, arzu etmesi halinde partinin başına geçebileceğini söylediğini de aktardı.

Salih Önel kimdir?

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde DYP’den belediye başkan adayı olan Salih Önel, Doğruyol Partisi Genel Başkanı Av. Çetin Özaçıkgöz ve Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Dayangaç tarafından Doğruyol Partisi Muğla İl Başkanlığı’na atandı.

Aydınlık Demokrasi Partisi ne zaman kuruldu, kim kurd?

Aydınlık Demokrasi Partisi, Türkiye'de faaliyet gösteren bir siyasi partidir. 3 Ağustos 2021 tarihinde Salih Önel tarafından kurulmuştu.

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz kimdir?

1943’de İstanbul’da dünyaya gelen Av.Çetin Özaçıkgöz, 1964’de İstanbul’da yayınlanan Yeni Çığır Dergisi’nin yazı işleri müdürlüğü, 1968’de ise Adalet Partisi Bolu Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

1969’da Ankara’ya yerleşen Özaçıkgöz, Adalet Partisi Genel Merkezinde bir süre seçim konularında çalıştıktan sonra 1970-71 döneminde Bayındırlık bakanlığı Halkla Münasebetler Müdürlüğü, 1971-74 Adalet partisi Gençlik Kolları Genel Başkanlığı, 1975-77 Ulaştırma Bakanlığı Basın ve Parlamento İşleri Müşavirliği, TÜM-SAN Genel Müdürlüğü yaptı.

2000 yılından sonra haftada 2 gün, Türkiye’nin iç ve dış sorunlarının görüşülüp tartışıldığı Süleyman Demirel’in evindeki toplantılara katılmıştır.

Almanya, Avusturya ve İsviçre’de “Siyasi Partiler, Parlamento ve Yerel Yönetimler” konularında araştırmalar yapan Özaçıkgöz, İngilizce ve Almanca bilmektedir.Basılı 2 adet kitabı vardır.Halen Ankara Barosu’na kayıtlı olarak Avukatlık yapmaktadır.Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Doğru Yol Partisi'nin isminin değiştirilmesi karşısında Doğru Yol Partisi'ni tekrar kurmaya karar verip, Mahmut Dayangaç ve Cihat Yenidoğan ile birlikte yola çıkmış, diğer kurucuları da yanına alarak DYP'yi 28 Mayıs 2007'de tekrar kurarak "Kurucu Genel Başkan" olmuştur. Daha sonra yapılan 1, 2, 3.Olağan Büyük Kongre'lerde "Oybirliği" ile yeniden Genel Başkan seçilmiştir.