Aydınlı şoförler incir yiyerek stresle başa çıkıyor

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, şoförlere güne kahvaltıda incir yiyerek işe başlamaları tavsiyesinde bulunduklarını, incir yemenin strese iyi geldiğini açıkladı.

Şoförlerin özellikle yaz mevsiminde trafikte stresli bir iş yaptıklarının altını çizen Başkan Yalçın, “Biz şoförlerimizi sabah kahvaltısında İncir yiyerek işe başlaması için tavsiyelerde bulunuyoruz. Sadece Aydınlıların değil, tüm Türkiye’nin hatta dünyanın İncirle güne başlamalarını tavsiye ediyoruz. Hem sindirim sistemine, hem de sinir sistemine iyi geldiğini düşündüğümüz için şoförlerimiz stresli bir iş yaptıkları için, strese karşı iyi geldiğini bildiğimiz İncirle güne başlamalarını tavsiye ediyoruz. Tüm dünyaya incirle güne başlamaları çağrısında bulunuyoruz. Tüm dünyaya bu incirimizi göndererek herkese sağlıklı yaşamaları için vesile oluruz” diye konuştu.