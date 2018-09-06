Aydınlı Grup’tan Lojistik Merkez

TMSF bünyesinde bulunan Aydınlı Grup bünyesinde yer alan Aydınlı Gayrimenkul İnşaat A.Ş’nin Aydınlı Grup Silivri Lojistik Merkezi Projesi’nin temel atma töreni, Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Sarı, Aydınlı Grup CEO’su ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Erbey ve diğer yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Grup, tam otomasyonlu sisteme geçiş yaparak Türkiye’de bu sistemi kullanan ilk hazır giyim firması olacak.