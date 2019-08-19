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Aydınlı Berfin bisikletini teslim aldı

AYDIN (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan “Bu yolda hep birlikteyiz” projesinin devamı olan “Dikkat sizden, notlar bizden” projesi kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı tarafından internet üzerinden düzenlenen yarışmaya katılarak babaları için ‘Sürücü seyahat karnesi’ dolduran ve en çok beğeni alan Aydın’dan Berfin Uryan’a bisikleti teslim edildi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:01
Aydınlı Berfin bisikletini teslim aldı

AYDIN (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan “Bu yolda hep birlikteyiz” projesinin devamı olan “Dikkat sizden, notlar bizden” projesi kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı tarafından internet üzerinden düzenlenen yarışmaya katılarak babaları için ‘Sürücü seyahat karnesi’ dolduran ve en çok beğeni alan Aydın’dan Berfin Uryan’a bisikleti teslim edildi.


Aydın Valiliği’nde düzenlenen törende Berfin Uryan’a bisikleti Vali Yavuz Selim Köşger tarafından verildi.


Vali Yavuz Selim Köşger bisiklet almaya hak kazanan Berfin Uryan’ı tebrik ederek, “Bakanlığımızın projesi kapsamında Ramazan Bayramı tatili süresince uygulama noktalarında çocuklarımıza trafik karnesi dağıtmış ve karnelerin nasıl doldurulacağı konusunda bilgi vermiştik. Çocuklarımız aileleri ile birlikte yaptıkları seyahatler sırasında aracı kullanan ebeveynlerine notlar verdiler. Doldurdukları karne fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşarak yarışmaya katıldılar. En çok beğeni alan karnelerden biri de Berfin Uryan’ın paylaştığı karne oldu. Kendisi yarışma sonucunda ödül olan 100 bisikletten birisini almaya hak kazandı. Bisiklet ödülünü kazanan Berfin Uryan’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.


Ödülünü alan Berfin Uryan ise, bisiklet kazandığı için mutlu olduğunu ifade ederek, Vali Yavuz Selim Köşger’e teşekkür etti.


Bisiklet teslim törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan katıldı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:01
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