Aydınlatma temizliği nasıl yapılır?

Aydınlatmalarınızı sık sık temizliyor musunuz?

Genel olarak aydınlatmalarınızın haftada bir silinmesi yeterli olacaktır. Fakat bazı aydınlatmalar çok girintili - çıkıntılı oldukları için her hafta sizinn için sorun olabilir.

- Toz alma dışında buharlı makinelerle aydınlatmanızı temizleyebilirsiniz.

- Avizeler için olan temizlik ürünlerinden kullanarak temizlik sağlayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek nokta, altına bir bez serdiğinizden emin olduğunuzdur. Geri kalan işi avize temizleyici, sıyrılarak halledecektir.

- Aynı işlemi camsille de gerçekleştirebilirsiniz. Sadece devamında iyice temizlemeniz gerekecektir.

- Sökme ihtimaliniz var ise, banyoda kaynar suda dezenfekte edip, deterjanlı suyla da yıkayabilirsiniz.

- Arap sabunu, avize temizleyici, deterjan, camsil, toz çamaşır makinası deterjanı dışındaki temizlik ürünlerini kullanmayın.

Sirke ve karnonat karışımlarıyla avizenizi kesinlikle silmeyin!