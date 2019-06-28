Aydınlatma temizliği nasıl yapılır?
Her yer temiz ya aydınlatmalar?28 Haziran 2019 Cuma 10:22
Aydınlatmalarınızı sık sık temizliyor musunuz?
Genel olarak aydınlatmalarınızın haftada bir silinmesi yeterli olacaktır. Fakat bazı aydınlatmalar çok girintili - çıkıntılı oldukları için her hafta sizinn için sorun olabilir.
- Toz alma dışında buharlı makinelerle aydınlatmanızı temizleyebilirsiniz.
- Avizeler için olan temizlik ürünlerinden kullanarak temizlik sağlayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek nokta, altına bir bez serdiğinizden emin olduğunuzdur. Geri kalan işi avize temizleyici, sıyrılarak halledecektir.
- Aynı işlemi camsille de gerçekleştirebilirsiniz. Sadece devamında iyice temizlemeniz gerekecektir.
- Sökme ihtimaliniz var ise, banyoda kaynar suda dezenfekte edip, deterjanlı suyla da yıkayabilirsiniz.
- Arap sabunu, avize temizleyici, deterjan, camsil, toz çamaşır makinası deterjanı dışındaki temizlik ürünlerini kullanmayın.
Sirke ve karnonat karışımlarıyla avizenizi kesinlikle silmeyin!
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