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Aydınlatma temizliği nasıl yapılır?

Her yer temiz ya aydınlatmalar?

28 Haziran 2019 Cuma 10:22
Aydınlatma temizliği nasıl yapılır?

Aydınlatmalarınızı sık sık temizliyor musunuz?

Genel olarak aydınlatmalarınızın haftada bir silinmesi yeterli olacaktır. Fakat bazı aydınlatmalar çok girintili - çıkıntılı oldukları için her hafta sizinn için sorun olabilir. 

 - Toz alma dışında buharlı makinelerle aydınlatmanızı temizleyebilirsiniz.

 - Avizeler için olan temizlik ürünlerinden kullanarak temizlik sağlayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek nokta, altına bir bez serdiğinizden emin olduğunuzdur. Geri kalan işi avize temizleyici, sıyrılarak halledecektir.

 - Aynı işlemi camsille de gerçekleştirebilirsiniz. Sadece devamında iyice temizlemeniz gerekecektir.

 - Sökme ihtimaliniz var ise, banyoda kaynar suda dezenfekte edip, deterjanlı suyla da yıkayabilirsiniz.

 - Arap sabunu, avize temizleyici, deterjan, camsil, toz çamaşır makinası deterjanı dışındaki temizlik ürünlerini kullanmayın.

Sirke ve karnonat karışımlarıyla avizenizi kesinlikle silmeyin! 

 

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:22
  1. Aydın
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  3. avize temizleme
  4. aydınlatma temizleme

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