0553 313 94 23

Aydın’ın leylekleri halkalandı

Aydın ili genelindeki tüm leylekler yapılan çalışma ile halkalandı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:28
Aydın’ın leylekleri halkalandı

Aydın ili genelindeki tüm leylekler yapılan çalışma ile halkalandı.


Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından ADM Elektrik A.Ş.’nin katkılarıyla yapılan halkalama çalışması Söke’ye bağlı Gölbent, Serçin ve Avşar, Yenipazar’a bağlı Direcik’te ve Nazilli’ye bağlı Esenköy’de (Arpaz) bölgelerinde gerçekleştirildi.


Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş’un koordinatörlüğünde, yüksek lisan öğrencisi Elçin Soydan, Ozan Kavuklu, Kuşadası EKODOSD BaşkanıBahattin Sürücü, Yeşim Cinbaş, Ahmet Taşcı, Serap Çubukçu, Necla Taşcı, Aslı Keçelioğlu, Bilgekağan Sarohan, Abdullah Kavak ve Emine Kavak’ın katıldığı halkalama çalışmaları iki gün sürdü. Halkalama çalışmaları sırasında EKODOSD tarafından belgesel çekimleri yapıldı.


Halkalama çalışması sırasında ayrıca yavru leyleklerin ağırlıkları, gaga boyları, Tarsus(kanat) uzunlukları ölçüldü. Akrabalık ilişkileri, başka bölgelere gidip gelmedikleri ve cinsiyet tayinleri ve bilimsel araştırmalarda kullanılmak için her yavrudan tüy örnekleri alındı. Üzerinde 4 harften oluşan harf kombinasyonları bulunan, uzaktan da okunabilen Mavi-Beyaz PVC plastik halkalar, yavru leyleklerin sağ bacaklarına takıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:28
  1. doğa
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıbrıs Gazilerine 45 yıl sonra madalya verildi
    1. Kıbrıs Gazilerine 45 yıl sonra madalya..
    2. Yunus Emre Spor Tesislerine yoğun ilgi..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'dan..
    4. Kampüste yanlış okula giren aday geç..
    5. Kalp krizi geçirdi fark etmedi,..
    6. İbadet şuuru
    7. Beyşehir Gölünde av yasağı sona erdi
    8. Engelli çocuğu olan babaların evlat..
    9. Eyyübiyeli kadınlardan Kuş’a teşekkür
    10. Kuvvetli yağış uyarısı!
    11. İzmir’de bağış yarışı
    12. YKS’de trafik yoğunluğu oluştu
    13. YKS’nin ilk oturumu TYT tamamlandı
    14. İlkokul öğrencilerinden Dumlupınar..
    15. Siz huzuru nerede arıyorsunuz?
    16. Ruhani rest çekti: İran tek başına..
    17. Tokat’ta otomobil ile minibüs..
    18. MHP grubundan imarda yükseklik..
    19. Başkan Ocak’a hayırlı olsun ziyaretleri
    20. İzmir’de moloz isyanı: Uzundere yok..
    21. Son saniyelerde sınav salonuna..
    22. Bornova trafiğine nefes aldıracak proje
    23. Ey insan, unutma hüsran asrında..
    24. Jandarmanın 180. kuruluş yıl dönümü..
    25. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    26. Çiğli yaz spor okulları açılıyor
    27. Diyarbakır’da Yaz Spor Okulları’na..
    28. Tıbbi ve aromatik bitkilerde hedef 5..
    29. 18 ülke İdlib için bugün meydanlarda!
    30. Türk ayakkabı ve saraciye ürünleri..
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu