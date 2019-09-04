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Aydın’dan Bahçeli’ye davet

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret eden Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Bahçeli’yi ilçede yapılacak festivale davet etti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:24
Aydın’dan Bahçeli’ye davet

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret eden Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Bahçeli’yi ilçede yapılacak festivale davet etti.


Bursa’nın Yenişehir ilçesinin düşman işgâlinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü ve 6. Uluslararası Altın Biber Kültür, Tarım ve Hayvancılık Festivali başlıyor. Belediye Başkanı Davut Aydın, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye Yenişehirli hemşerilerimizin selamını ilettik. Kurtuluş şenlikleri ve festivale davet ederek kendilerine program hakkında bilgiler verdik. Genel Sekreterimiz İsmet Büyükataman, Genel Başkan Yardımcılarımız M. Hidayet Vahapoğlu ile Mustafa Kalaycı’ya da ziyaretlerde bulunduk. Kendilerine, Yenişehir’imizi çağdaş, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent vizyonuna ulaştırmak, vatandaş memnuniyetini ve hayat kalitesinin yükseltilmesini ülkü edinen hizmet kurumları olduğumuzu belirttik” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:24
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