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Aktüel

Aydın'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 18:21:06 -
Aydın'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Muğla'dan Aydın yönüne giden Mehmet Ali Mısırcıoğlu yönetimindeki 35 JD 758 plakalı otomobil, Söğütçük Mahallesi Tüller mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kazada sürücü ve aynı araçta bulunan Sema ve Çağla Mısırcıoğlu yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


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