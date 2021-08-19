  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerli ve milli elektrikli insansız kara aracı Alkar R8, görücüye çıktı
Bilim insanları:Kara deliklerin sırrı hologram olan yapılarında
16 yaşındaki Kur'an kursu öğrencisi 5 ayda hafız oldu
Meteorolojiden Sinop için sağanak uyarısı
Gündem Aydın'daki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
Gündem

Aydın'daki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 gün önce asker eğlencesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 23:58:00 -
Aydın'daki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Orta Mahalle'de 16 Ağustos'ta düzenlenen asker eğlencesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Ahmet Babadağ (49), tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgada ağır yaralanan Ali Kaynak'ın (32) hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kavgaya ilişkin gözaltına alınan A.G. (27), S.B. (24), T.G. (23) ve M.B. (24) tutuklanmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay