  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Aydın'daki orman yangınına müdahale sürüyor
Yerel

Aydın'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, dün 50 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıklamıştı.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 06:57:00 - 2022-07-26 07:01:03
Aydın'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor.

Havanın aydınlanmasıyla çok sayıda helikopter ve yangın söndürme uçağı bölgeye geldi.

Yangına hava araçlarının yanı sıra karadan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, dün 50 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıklamıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23