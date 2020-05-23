Aydın’daki JES yatırımcılarından korona virüs salgınıyla mücadeleye anlamlı destek

Türkiye’nin geleceğini düşünerek Aydın’da yatırımlarına devam eden Jeotermal Enerji Santrali (JES) işletmeleri, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi’nde kullanılmak üzere tıbbi cihaz bağışladı.

Gerçekleşen destekle ilgili bilgi veren JESDER Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şişman, “Ülkece, dünyayla birlikte zor bir sınavdan geçiyoruz. Jeotermal elektrik santral yatırımcıları olarak hepimizin önceliği insan sağlığı, bu mücadele için katkı ve güç birliği. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler sonrasında, Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanemizde kullanılmak üzere ventilatör ve videolaringaskop cihazlarını bağışlayarak destek olmak istedik” dedi.

JESDER Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Durmuş da, “Biz Aydın ili yatırımcıları olarak insan sağlığının her şeyden daha önemli ve öncelikli olduğu bilinciyle bu süreçten en az kayıpla çıkabilmemiz için doğru ihtiyaçları tespit etmeye gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda binlerce gıda kolisi hazırlığımızı da tamamlayıp ilgili makamlarımıza teslim ettik. Hep birlikte bu süreci en kısa sürede atlatacağımıza yürekten inanıyoruz” dedi.

Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı yürütülen mücadelenin birlik ve dayanışma içinde aşılacağını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ise, "Haftalardır büyük bir özveri ve fedakarlıkla mücadele veren tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık görevlilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu zorlu süreci milli birlik ve dayanışma içinde kısa süre içinde atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Devletimiz salgının ilk gününden itibaren gerekli her türlü önlemi alıyor, Aydınlı yardımsever iş insanlarımız, hemşerilerimiz de seferber oluyor. Bugün Aydınlı JES yatırımcılarımızın Covid-19 mücadelesinde büyük yardımı olacak sağlık ekipmanı bağışları ile daha da güçlendik. Kendilerine destekleri için teşekkür ederiz” diye konuştu.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de, şunları kaydetti:

"Ülkemizde Covid-19 vakasının ilk görüldüğü günden itibaren sağlık neferlerimiz kahramanca hizmet vererek, iş insanlarımız ve vatandaşlarımız doğabilecek ihtiyaçları karşılamak için yarışarak, çocuklarımız ise yaptığı resimler, çektiği videolarla bu sürece destek verdiler. Bugün Aydınlı JES yatırımcılarımızın katkılarıyla Kovid-19 mücadelesine karşı daha da güçlendik. İlk günden itibaren bu sürece destek olan herkese şahsım ve kurumum adına teşekkür ederim”