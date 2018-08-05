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Aydın'da yıldırım düşen ağaç yandı

Aydın'ın Çine ilçesinin Topçam mevkisinde bir çam ağacı, yıldırım düşmesi sonucu yandı.

05 Ağustos 2018 Pazar 22:47
Aydın'da yıldırım düşen ağaç yandı

Aydın'ın Çine ilçesinde yıldırım düşen ağacın içten yanması ilginç görüntü oluşturdu.

Alınan bilgiye göre, Topçam mevkisinde dağlık arazideki bir çam ağacına yıldırım düştü.

İhbar üzerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye hareket etti.

Ekipler, tek ağaçta çıkan yangını diğer bölgelere sıçramadan söndürdü.

Yıldırım düşen ağacın içten yanması ise ilginç görüntü oluşturdu.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 22:47
  1. Aydın
  2. Yangın
  3. Ağaç
  4. Yıldırım
  5. aydın
  6. çine

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