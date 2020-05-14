Aydın’da yenilenebilir enerji kaynaklı soğuk hava deposunun inşaatı sürüyor

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen ile Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Günaydın ‘Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu’ inşaatını ziyaret ederek, incelemede bulundu.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, yaptığı açıklamada; Erbeyli’de 19 bin metrekare yüzölçümlü alanda 1800 ton/yıl kapasiteli enerjisini 254 kWh kapasiteli fotovoltaik güneş panellerinden sağlayacak olan soğuk hava deposu, Aydın Ticaret Borsası başvurusunda Aydın Sanayi Odası Aydın Ticaret Odası ve Söke Ticaret Borsası ve Efeler Ziraat Odası ortaklığında Güney Ege Kalkınma Ajansı güdümlü proje desteği kapsamında desteklenmektedir. Soğuk hava deposunun sezona yetişmesi için, Korona virüs (Kovid-19) sebebiyle dünyanın zor bir süreçten geçtiği bu dönemde büyük bir itina ile çalışmalar devam etmektedir. Sezonda hasat edilen ürünlerin miktar ve kalitesine göre fiyatlar değişkenlik göstermektedir. Üreticiler maliyetlerini önceden belirleyememekte ve bu durum üretim planlamasını zorlaştırmaktadır. Soğuk hava depolarının sağladığı çözümlerden biri de hasat edilen ürünlerin sağlıklı ve uygun koşullarda saklanarak, fiyat dalgalanmalarının getirdiği belirsizlikten korumaktır. Bölgemizin ekonomisi açısında bakıldığında soğuk hava deposu tarım sektörüne sağlayacağı katkı son derece önemlidir” dedi.