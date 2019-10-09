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Aydın'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

09 Ekim 2019 Çarşamba 12:19
Aydın'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Olay Veysipaşa Mahallesi 1602 sokak numara 13'te meydana geldi. Veysipaşa Mahallesi'ndeki dört katlı apartmanın üçüncü katında ikamet eden Fadime B. evinde ölü bulundu.

Sabah eşi Fadime B.'yi (72) yatağında hareketsiz şekilde gören Ahmet B. hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri yaşlı kadının ölümüyle ilgili incelemede bulundu.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 12:19
  1. Aydın’ın Efeler ilçesi
  2. Veysipaşa Mahallesi
  3. 112 Acil Sağlık ekipleri

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