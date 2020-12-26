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Aktüel Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 13:21:39 -
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Türkmen Mahallesi'nde uyuşturucu imal edildiği öne sürülen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 458 gram sentetik uyuşturucu, 800 gram esrar, hassas terazi ve 8 adet sahte 200 liralık banknot ele geçirildi.

Aynı mahalledeki bir başka evde yapılan aramada da bir miktar esrar, metamfetamin, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 8 adet fişek bulundu.

Operasyonda A.G. ve M.K.E. gözaltına alındı.

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