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Aktüel Aydın'da Türk karasularına geri itilen 21 sığınmacı kurtarıldı
Aktüel

Aydın'da Türk karasularına geri itilen 21 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 18:40:41 -
Aydın'da Türk karasularına geri itilen 21 sığınmacı kurtarıldı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kıyıya getirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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