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Aktüel

Aydın’da trafik kazası: 2 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 13:11:52 -
Aydın’da trafik kazası: 2 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Olay, Fatih Mahallesi Batı Aydın Bulvarı’ndaki kavşakta saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet S. idaresindeki 34 PM 0095 plakalı otomobil ile Mahsun O. idaresindeki 48 JT 225 plakalı ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç refüje çarparak devrildi. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kaza sonrasında araçlar da maddi hasar meydana gelirken, otomobil sürücüleri ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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