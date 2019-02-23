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Aydın'da TIR kontrolden çıktı, yollar balık haline döndü

Bodrum-Söke karayolu üzeri Akyeniköy Dalyan kavşağında balık taşıyan bir TIR'ın kontolden çıkarak savrulması sonucu tonlarca balık yola saçıldı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 14:54
Aydın'da TIR kontrolden çıktı, yollar balık haline döndü

Aydın’ın Didim ilçesinde, viraja hızlı giren TIR’ın taşıdığı tonlarca balık karayoluna saçıldı. Trafiğe kapanan yolda balıkları gören sürücüler ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Kaza, Bodrum-Söke karayolu üzeri Akyeniköy Dalyan kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla’dan balık yükü alan TIR, iddiaya göre Dalyan kavşağına geldiğinde aşırı hız nedeniyle virajı almayınca kontrolden çıktı. Sürücünün güçlükle kontrolünü sağladığı TIR’da yüklü olan balık dolu kasaların bir bölümü karayoluna devrildi. Kasalardaki balıklar ise, Bodrum-Söke karayolunun kısa süreliğine kapanmasına neden oldu. Karayolunun her tarafı balıkla kaplanırken, bölgeye gelen polis ekipleri kaza yaşanmaması için önlem aldı.

Yola dağılan balıklar belli bir bölgeye toplandıktan sonra yol tek şerit olarak trafiğe açılabildi.

Karayolunu kaplayan balıkları gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 14:54
  1. Muğla
  2. Aydın
  3. Didim
  4. TIR kazası
  5. Balıklar yola saçıldı

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