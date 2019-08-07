Aydın’da sezonun ilk kuru inciri borsaya teslim edildi

Aydın’da sezonun ilk kuru inciri üreticiler tarafından kilosu 100 TL’den Aydın Ticaret Borsası’na teslim edildi.

Kuru incir sezonunun başlaması ile birlikte Aydın Ticaret Borsası’nda Kuru İncir Alım töreni düzenlendi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’inde katıldığı törende 4 üreticiden sezonun ilk kuru inciri kilosu 100 TL’den Aydın Ticaret Borsası’na teslim alındı. Törende incir üreticilerine çeyrek altın takdim edildi.

Törende konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, “Bu sezon incirin kalitesi oldukça iyi bundan dolayı çok mutluyuz. İncir olması gerektiği gibidir. Dünya incirinin yüzde 60’ını Türkiye ve Aydın tek başına sağlıyor. Dünyadaki incir tüketicileri bu yıl oldukça kaliteli bir incir tüketecekler. Burada bazı insanlar hesaplarını Aydın inciri üzerinde görmeye çalışıyorlar. Onlara buradan sesleniyorum. Gördüğünüz gibi sezon son derece güzel. Rekolte iyi, ürün son derece kalitelidir. Aydın inciri üzerinde bir takım hesap ve kitap yapmaya çalışanlarda boşa çıkaracak şekilde güzel bir sezon görünüyor. Aydın inciri dünyada tescillenmiş bir üründür. Avrupa Birliğince kabul edilmiş marka ve dünyaca kabul görmüş bir üründür. Bunu şu veya bu şekilde alet edenleri buradan son vermelerini istiyorum” dedi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur’da, yeni sezonun üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, “2019 yılı kuru incir ilk alış fiyatını bugün sembolik olarak kilosu 100 TL’den Germencik ve Umurlu mahsulleri ile alıyoruz.inşallah bereketli ve kazançlı bir yıl olur” diye konuştu.