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Aydın’da servis şoförleri bilgilendirildi

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı öncesi Aydın’da faaliyet gösteren servis şoförleri düzenlenen toplantı ile bilgilendirildi.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:05
Aydın’da servis şoförleri bilgilendirildi

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı öncesi Aydın’da faaliyet gösteren servis şoförleri düzenlenen toplantı ile bilgilendirildi.


Aydın Şoförler Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Aydın’da faaliyet gösteren servis şoförleri bilgilendirilerek, sorunları dinlendi, çözüm önerileri konuşuldu.


Toplantının başında söz alan Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, toplantıya katılanlara teşekkür ederek, “Yapmış olduğumuz meslek insanın doğumunda ölümüne kadar çok önemli bir yer ediniyor. İnsanlar bizlere canlarını mallarını emanet ediyorlar. Bu anlamda Aydın’da şoför esnafının trafik kurallarına uyarak, onunla beraber saygı çerçevesinde insanlara hizmet verdikleri için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 10 yıldır bu toplantıları sık sık yapıyoruz. Sektörün bizi gerek denetleyen gerek eğiten kurumlarının temsilcileri hepsi buradalar. Kurallar bizim için çok önemli. Bu kurallara uyduğumuz sürece hem ekmek paramızı kazanırız, hem de sektörümüz içerisinde kuralsız çalışanlarla mücadele konusunda Aydın’daki gerekli yetkililerin titiz davrandıkları için teşekkür ediyorum” dedi.



Şoför esnafının karşı karşıya kaldığı önemli konulara değinen Başkan Özmeriç, şöyle konuştu:


“2014 yılından itibaren ilimiz Büyükşehir Belediyesi statüsüne geçti. Ulaşımın tamamı ruhsatlandırılmanın tamamı Büyükşehir Belediyeleri ve UKOME’ler tarafından oluşturuluyor. Belediye ruhsatı bizim tapumuz. Eğer kurala uymadığımızda her yıl bunu ruhsatlandırmadığımızda aracın çalışma izni olmadığından trafik tarafından parka çekiliyor. Çok yüksek cezaları var. İki yıl üst üste yapılmadığında ruhsat ölüyor ve yeniden çıkartılması mümkün olmuyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eylül ayına kadar iki yıl üst üste vize yaptırmayanlara süre verildi. İkinci bir husus, trafik kurallarını tartışma diye bir yetkimiz yok, bu kurallara harfiyen uymak zorundayız. Korsan taşımacılık konusunda herkes kurallara uyacak, herkes çalışma bölgesinde çalışacak. Kurala uymayanın canı yanar. Son olarak bir müjde vermek istiyorum. Hepinizin kredi kullandığı esnaf kredi kefalet kooperatifi ile alakalı bir durum var. Hepiniz biliyorsunuz yüzde beş ile kredi kullanmıştınız. Faizler yüze sekize çıktı. İlave kredilerde yüzde beşin üzerine yüzde sekiz yapamıyorduk. Bu konuya itiraz ettik. artık yüzde beşler dururken onları kapatmadan yüzde sekizlik ilave kredi ihtiyacınızı gelirseniz yardımcı olacağız. Bu krediyi de kullanabilirsiniz”



Başkan Özmeriç’in açılış konuşmasının ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, Okul Servis Araçları Yönetmeliğini anlatan sunum gerçekleştirildi.


2017 yılında okul servis araçları yönetmeliğinin değiştiğini açıklayan Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ümit Eyüboğlu ise, “Her sene burada servis araçları ile ilgili eğitim- öğretim yılı başlamadan önce bir toplantı yapıyoruz. Sizin sorunlarınızı çözmeye çalışıyoruz. İlimizde yaklaşık 1770 civarında okul servis aracımız var. Yeni çıkan yönetmelik çerçevesinde geçen sene bir aracı 7-8 defa denetlemiş durumdayız. Bu denetimler sonucunda 349 araca trafik ceza işlemi uygulandı. Yetkisiz taşımacılık konusunda denetim faaliyetlerimiz devam ediyor. Geçen sene 170 araç, 2019’un ilk 6 ayında 105 araç, yani bir buçuk senelik süre zarfında 275 araca cezai işlem uygulandı. Korsan taşımacılık ile tüm paydaşlar ile birlikte bunlarla ilgili yoğun denetimler gerçekleştireceğiz. Geçen seneki eğitim yılında sadece 5 tane yaralamalı servis kazamız var. İnşallah bunu sizinde gayretinizle sıfıra indirmek azmindeyiz. 2019 yılı “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edildi. Bizim 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde en çok üzerinde duracağımız konular, yaya önceliği güvenliği, emniyet kemeri, cep telefonu ile ilgili özel uygulamalarımız olacak. 2019 yılının ilk sekiz ayında il genelindeki trafik kazalarında olay yeri ölümleri yüzde 31 oranında azalmış durumda. Yine yaralamalı trafik kazalarımız yüzde 8’e yakın azalma durumunda. Bunun en önemli etkeni bu söylediğimiz kampanyalar. Bu kampanyalar ve denetimli faaliyetlerimizle bu bakamları daha da aşağıya çekmek faaliyetindeyiz. 2019 yılı içerisinde iki bayram geçirdik bunlarda ölümlü kazamız yok” diye konuştu. Toplantı servis şoförlerinin sorularının cevaplandırılması ile son buldu.



Toplantıya Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ümit Eyüboğlu, Trafik Şube Müdürü Ömer Oflaz, Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Ali Gündoğdu, İl Jandarma Asayiş Şube Müdürü Albay Tarık Ubay, Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferdi Günar, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Gürbüz Serkan Durmuş, Karayolları Şube Şefi Arif Ali Baloğlu, Aydın Büyükşehir Toplu Ulaşım Müdürü Abdullah Memiş, Büyükşehir Trafik Müdürü Mustafa Kalaycı ve servis şoförleri katıldı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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