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Aktüel Aydın’da sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Aydın’da sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 21:06:34 -
Aydın’da sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde, sahte içki ürettiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Acarlar Mahallesi'ndeki iki ayrı evde sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerinde 100 litre etil alkol ve 30 litre sahte rakı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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