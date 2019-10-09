Aydın'da sahte içki operasyonu! 16 bin litre ele geçirildi Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 16 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi, olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe merkezinde bazı şüphelilerin sahte içki üretip piyasaya sürdüğü ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 16 bin 800 litre sahte içki, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.