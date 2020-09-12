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Aktüel Aydın'da sağanak etkili oldu
Aktüel

Aydın'da sağanak etkili oldu

Rüzgar nedeniyle bir işletmenin elektrik kablosunun kopması sonucu akıma kapılan kişi, hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 23:29:36 -
Aydın'da sağanak etkili oldu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Buharkent ve Bozdoğan ilçelerinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Her iki ilçede de ani sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana arterlerde yağış nedeniyle yer yer yoğunluk gözlendi.

Belediye ekipleri su birikintilerini gidermek için çalışmalar gerçekleştirdi.

Buharkent'e bağlı Savcıllı Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle bir işletmenin elektrik kablosu koptu. Bu sırada iş yeri sahibi Recep Horzum akıma kapıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Horzum, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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