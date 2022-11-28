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Aktüel Aydın'da pompalı tüfekli kavga!
Aktüel

Aydın'da pompalı tüfekli kavga!

Aydın'ın Çile ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kişi hastanelik oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 06:53:00 - 2022-11-28 07:03:01

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

H.A. ve F.K. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir grup arasında Sarıoğlu Mahallesi Şehit Sedat Parkı'nda bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen ve pompalı tüfek kullanılan kavgada, saçmaların isabet ettiği H.A. ile F.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, daha sonra Aydın'daki çeşitli hastanelere gönderildi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

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