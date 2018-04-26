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Aydın’da orta refüje çıkan aracı böyle kurtardılar

Aydın’da meydana gelen tek taraflı bir trafik kazası sonucu ortaya çıkan görüntüler izleyenleri şaşırttı.

26 Nisan 2018 Perşembe 09:40
Aydın’da orta refüje çıkan aracı böyle kurtardılar

Kaza, Aydın-İzmir Karayolu Bayındırlık Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İncirliova istikametinden Aydın Efeler istikametine seyir halinde olan otomobil, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ziraatçılar Kavşağı’nda orta refüje çıktı. Kazada yaralanan kimse olmazken çevreden toplanan kalabalık orta refüjdeki otomobili kaldırarak ve ittirerek karayoluna indirdi.

Trafiğin oldukça yoğun olduğu E-87 karayolunda otomobil daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. İlginç kurtarma operasyonu kameralara bu şekilde yansıdı.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 09:40
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. Kaza

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